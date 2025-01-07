Проводится проверка по факту гибели женщины при пожаре в Хабаровском районе

«Пожар мог начаться из-за проблем с электропроводкой. На месте работают эксперты и сотрудники МЧС. Они осматривают сгоревшее строение и собирают показания очевидцев. Назначены экспертизы для выяснения всех причин», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.