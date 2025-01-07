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Проводится проверка по факту гибели женщины при пожаре в Хабаровском районе

Специалисты устанавливают причины возгорания в деревянной сторожке.

Источник: МЧС РФ

Вечером 6 января в садовом товариществе села Ровное Хабаровского района загорелась деревянная сторожка. В огне погибла 62-летняя женщина. Она приехала к мужу на выходные. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«Пожар мог начаться из-за проблем с электропроводкой. На месте работают эксперты и сотрудники МЧС. Они осматривают сгоревшее строение и собирают показания очевидцев. Назначены экспертизы для выяснения всех причин», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Хабаровский межрайонный следственный отдел проводит проверку. Специалисты напоминают, что исправная проводка и пожарные извещатели могут спасти жизни.

СК