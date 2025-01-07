Во Франции предотвратили девять терактов за 2024 год

Министр выразил намерение ужесточать борьбу с радикальными исламистами. По его словам, большую угрозу в этом контексте представляют граждане, которые выходят из тюрем на свободу после отбытия наказаний по террористическим статьям: в 2024 году таковых насчитывалось 84 человека, в 2025 году, как ожидается, их будет более 60. Он подчеркнул, что не верит в их отказ от радикальных идей, и пообещал, что за ними будет вестись индивидуальное наблюдение.