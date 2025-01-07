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Во Франции предотвратили девять терактов за 2024 год

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Французские спецслужбы предотвратили девять планировавшихся на территории республики террористических нападений, что стало рекордным показателем с 2017 года. Об этом заявил в интервью газете Le Parisien министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо.

Источник: Reuters

«Никогда еще угроза не была столь реальной. В 2024 году наши службы предотвратили не менее девяти исламистских терактов на территории Франции, три из которых планировались непосредственно во время Олимпийских игр. Это самое большое количество предотвращенных атак с 2017 года», — сказал он.

Министр выразил намерение ужесточать борьбу с радикальными исламистами. По его словам, большую угрозу в этом контексте представляют граждане, которые выходят из тюрем на свободу после отбытия наказаний по террористическим статьям: в 2024 году таковых насчитывалось 84 человека, в 2025 году, как ожидается, их будет более 60. Он подчеркнул, что не верит в их отказ от радикальных идей, и пообещал, что за ними будет вестись индивидуальное наблюдение.

Более глобальную угрозу Франции и ее институтам представляет так называемый «политический ислам», предупредил Ретайо. «Я надеюсь, что одним из главных приоритетов в ближайшие месяцы станет борьба с исламизмом “Братьев-мусульман” (запрещенная в РФ организация — прим. ТАСС), — сказал он. — Они стремятся не к разделению, а к перевороту наших институтов, подрыву национального единства и, в конечном счете, к установлению законов шариата. Это стратегия медленного завоевания, направленная на проникновение во все слои общества: религиозный, культурный, спортивный, социальный, муниципальный».

На этом фоне министр допустил распространение действия светского подхода от государственной службы и школьных занятий на другие аспекты общественной жизни. В частности, это спортивные состязания и внеклассная деятельность школ, включая детские экскурсии, на которых он намерен запретить сопровождающим носить религиозную одежду вроде хиджабов. «Вуаль — это не просто кусок ткани: это знамя исламизма и маркер неполноценности женщин по отношению к мужчинам», — подчеркнул он.