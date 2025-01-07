Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 95

«По состоянию на 15:00 (10:00 мск) землетрясение в уезде Тингри привело к гибели 95 человек», — указано в материале.
Еще 130 человек получили травмы.
До этого сообщалось о 53 погибших и 62 пострадавших.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло сегодня в 9:05 по местному времени (4:05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Очаг залегал на глубине десяти километров. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.
В радиусе 20 километров от эпицентра находятся три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек.
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и минимизации жертв.