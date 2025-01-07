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Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 95

ПЕКИН, 7 янв — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР достигло 95 человек, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

Источник: AP 2024

«По состоянию на 15:00 (10:00 мск) землетрясение в уезде Тингри привело к гибели 95 человек», — указано в материале.

Еще 130 человек получили травмы.

До этого сообщалось о 53 погибших и 62 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло сегодня в 9:05 по местному времени (4:05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Очаг залегал на глубине десяти километров. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.

В радиусе 20 километров от эпицентра находятся три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и минимизации жертв.