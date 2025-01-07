СК разбирается в деле с домом на улице Куйбышева в Самаре

Здание считается памятником архитектуры. Капремонт делали тут 11 лет назад, по предварительной версии, во время работ были допущены многочисленные нарушения, помещения здания, 1917 года постройки, систематически затапливаются. Жители рассказали о сырости и плесени в квартирах, трещинах на стенах. Также потолочные перекрытия стали разрушаться.