СК разбирается в деле с домом на улице Куйбышева в Самаре, сообщает информационный центр ведомства.
Здание считается памятником архитектуры. Капремонт делали тут 11 лет назад, по предварительной версии, во время работ были допущены многочисленные нарушения, помещения здания, 1917 года постройки, систематически затапливаются. Жители рассказали о сырости и плесени в квартирах, трещинах на стенах. Также потолочные перекрытия стали разрушаться.
«В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело», — отметили в пресс-службе.