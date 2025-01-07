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Улицы священных городов Саудовской Аравии ушли под воду после ливней

Улицы священных городов Саудовской Аравии ушли под воду после обрушившихся ливней. Жители Меккки и Медины делятся в социальных сетях кадрами последствий разбушевавшейся стихии.

Источник: Life.ru

Ливни в Саудовской Аравии затопили Мекку и Медину. Видео © X / top_disaster / factsprime35 / irene_makarenko.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как волны сметают автомобили с улиц. Под водой также оказались дома и торговые здания. Чтобы спастись от стихии, местные жители бросали машины на дорогах и прятались в безопасных местах.

Наводнения вызваны проливными дождями, которые шли на протяжении последних дней в ряде районов государства. По данным Daily Mail, власти объявили красный уровень опасности и закрыли все общественные места, школы перешли на дистанционное обучение. О пострадавших не сообщается.

Начало 2025 года также ознаменовалось землетрясением магнитудой 7,1 в Тибете. Эпицентр стихийного бедствия расположился в китайском округе Шигадзе около границ с Непалом и Индией. Сообщалось о более чем 50 погибших.