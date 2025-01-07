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На Рождество почти 350 домов в Новосибирске остались без света из-за аварии

Обесточены сразу 17 улиц.

Источник: Комсомольская правда

7 января из-за аварии электроснабжение прервалось у жителей Новосибирска из Октябрьского района. Речь идет об улицах Переселенческая, Алтайская, Толстого, Чехова, Грибоедова, Никитина, Радиотехническая, Крамского, 40 лет Октября, Молодежная, Москвина, Профсоюзная, Автогенная, Коммунстроевская, Пешеходная, Высоковольтная и Панишева.

Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент света нет как минимум в 340 домах.

Как сообщала КП-Новосибирск, 1 января в Заельцовском районе областного центра авария оставила без электричества 641 дом. Как уточняли на муниципальном портале, коммуникации вышли из строя в районе улицы Жуковского.

ЖКХ