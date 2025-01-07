В Ростовской области следователи начали выяснять детали смертельного пожара

По предварительным данным СК, пожар произошел в одной из квартир дома на улице Обсерваторной в поселке Верхнетемерницком. На месте тушения нашли тела 58-летней женщины и 31-летнего мужчины (отметим, ранее в МЧС назвали другой возраст). Погибшие могли умереть из-за отравления продуктами горения.