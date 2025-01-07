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В Ростовской области следователи начали выяснять детали смертельного пожара

Представители СК начали проверку после пожара с двумя погибшими в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области следователи начали выяснять обстоятельства смертельного пожара, полыхавшего ночью и утром 7 января. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

— Проводится доследственная проверка. Место происшествия уже осмотрели, назначены экспертизы. По результатам будет принято процессуальное решение, — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным СК, пожар произошел в одной из квартир дома на улице Обсерваторной в поселке Верхнетемерницком. На месте тушения нашли тела 58-летней женщины и 31-летнего мужчины (отметим, ранее в МЧС назвали другой возраст). Погибшие могли умереть из-за отравления продуктами горения.