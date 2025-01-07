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Убитого мужчину нашли во время тушения пожара в Чите

Следователи СК завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Чите Забайкальского края при тушении пожара в жилом доме нашли убитого мужчину. Как сообщили в СУ СКР края, сейчас заведено уголовное дело. Правоохранители допрашивают свидетелей и очевидцев. Убитым оказался 44-летний местный житель.

— 7 января 2025 года около 7 часов в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти при тушении пожара в жилом доме в Центральном районе Читы, — поделились в Следкоме.

Также следователи ведут работу на месте пожара. Уже осмотрены квартиры и прилегающая к дому территория. Преступника ищут.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Ангарска пострадала на пожаре из-за свечи. Пенсионерка надышалась дыма.