BFMTV: паром с Ле Пен на борту столкнулся с другим у берегов Майотты

Политик прибыла на остров с визитом через несколько недель после прошедшего в регионе разрушительного урагана «Шидо». Во время путешествия с главного острова Майотты на остров Памандзи 7 января утром она села на паром, который на встречном курсе столкнулся с другим судном. Большинство пассажиров упали на палубу, по меньшей мере три человека получили легкий ущерб здоровью, тогда как Ле Пен смогла удержаться на своем месте и не пострадала, уточняет телеканал.