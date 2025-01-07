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BFMTV: паром с Ле Пен на борту столкнулся с другим у берегов Майотты

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в результате столкновения двух паромов у берегов Майотты (заморский департамент Франции в Индийском океане), на одном из которых находилась глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Источник: AP 2024

Политик прибыла на остров с визитом через несколько недель после прошедшего в регионе разрушительного урагана «Шидо». Во время путешествия с главного острова Майотты на остров Памандзи 7 января утром она села на паром, который на встречном курсе столкнулся с другим судном. Большинство пассажиров упали на палубу, по меньшей мере три человека получили легкий ущерб здоровью, тогда как Ле Пен смогла удержаться на своем месте и не пострадала, уточняет телеканал.

Пассажиров парома эвакуировали на катерах береговой охраны. Позже судно своим ходом вернулось в порт.

Ураган обрушился на Майотту 14 декабря, скорость порывов ветра превышала 55 м/с. Согласно данным местных властей, из-за удара стихии погибли более 39 человек, 5,6 тыс. пострадали.