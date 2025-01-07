Прокуратура проверит обстоятельства пожара с погибшими в Ростовской области

В Аксайском районе Ростовской области начали проверку после пожара с двумя погибшими. Об этом сегодня, 7 января, проинформировали в пресс-службе прокуратуры региона.
— Организована проверка соблюдения федерального законодательства. Также взяли на контроль ход и результаты работы следователей, — рассказали в надзорном ведомстве.
По предварительным данным, пожар в поселке Верхнетемерницком тушили в течение прошедшей ночи и утром. Спасатели эвакуировали из многоквартирного дома 70 человек, но позже в одной из квартир нашли тела мужчины и женщины с признаками отравления продуктами горения.
Предварительно, огонь мог разгореться из-за короткого замыкания электрооборудования.