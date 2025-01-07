Прокуратура проверит обстоятельства пожара с погибшими в Ростовской области

По предварительным данным, пожар в поселке Верхнетемерницком тушили в течение прошедшей ночи и утром. Спасатели эвакуировали из многоквартирного дома 70 человек, но позже в одной из квартир нашли тела мужчины и женщины с признаками отравления продуктами горения.