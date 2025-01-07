Около 30 человек пострадали от ростовских мошенников с эвакуаторами

«В Ростове-на-Дону полицейские пресекли деятельность преступной группы, промышлявшей мошенничеством в сфере оказания услуг, связанных с эвакуацией транспортных средств. По результатам оперативно-разыскной деятельности полицейскими Ростовской области задокументировано более 30 фактов совершенных преступлений», — говорится в сообщении.
Уточняется, что организация попала в поле зрения правоохранителей еще летом 2024 года. К настоящему времени возбуждено уголовное дело статье 159 УК РФ (мошенничество).
«Предварительно установлено, что фигурант и его подчиненные под предлогом оказания услуг по эвакуации и сервисному ремонту транспортных средств вводили в заблуждение клиентов. Так, после буксировки автомобилей на стоянку организации заказчикам озвучивали сумму за услугу, во много раз превышающую ту, что была указана в прейскуранте цен. В случае если автовладельцы отказывались оплачивать завышенный счет, транспортные средства незаконно удерживались на территории объекта», — пояснили в ведомстве.
По версии следствия, двое участников группы осуществляли общее руководство мошеннической схемой, диспетчеры принимали заявки клиентов, порядка пяти бригадиров занимались распределением водителей эвакуаторов по участкам местности, а один из подозреваемых вел бухгалтерский учет компании. Сейчас организаторы преступной схемы задержаны и помещены в изолятор временного содержания, фигуранты активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Проведены 20 обысков в Ростовской области и других регионах, в результате которых обнаружены и изъяты записи, касающиеся деятельности группы, и другие материалы и документы, а также 10 единиц специальной техники, которая, предположительно, использовалась для незаконной деятельности.
О ситуации с курским волонтером
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что узнал из соцсетей и СМИ о том, что в Ростове-на-Дону у курского волонтера Андрея Лямцева обманным способом отобрали машину, на которой он развозит гуманитарные грузы в зону СВО, и вымогают деньги якобы за пользование автостоянкой. Хинштейн попросил прокуратуру региона разобраться в ситуации и дать оценку бездействию сотрудников правоохранительных органов, к которым волонтер безуспешно обращался за помощью несколько дней. Прокуратура Ростовской области провела проверку, полиция возбудила уголовное дело о самоуправстве.
Позднее в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что пострадавший волонтер обращался в дежурную часть отдела полиции с сообщением о совершении в отношении него противоправных действий. Предварительно установлено, что он решил воспользоваться сервисом эвакуации транспортных средств. В ходе оказания услуги между ним и исполнителем возник конфликт, а затем волонтеру отказали в возвращении автомобиля. В прокуратуре региона в свою очередь сообщали, что возбуждено уголовное дело по факту самоуправства в отношении волонтера.