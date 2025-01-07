Около 30 человек пострадали от ростовских мошенников с эвакуаторами

По версии следствия, двое участников группы осуществляли общее руководство мошеннической схемой, диспетчеры принимали заявки клиентов, порядка пяти бригадиров занимались распределением водителей эвакуаторов по участкам местности, а один из подозреваемых вел бухгалтерский учет компании. Сейчас организаторы преступной схемы задержаны и помещены в изолятор временного содержания, фигуранты активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Проведены 20 обысков в Ростовской области и других регионах, в результате которых обнаружены и изъяты записи, касающиеся деятельности группы, и другие материалы и документы, а также 10 единиц специальной техники, которая, предположительно, использовалась для незаконной деятельности.