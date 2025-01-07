В центре Москвы обокрали квартиру певицы и актрисы Юлии Паршуты

«Во вторник с заявлением в полицию обратилась Юлия Паршута. Она сообщила о том, что ее обокрали во время новогодних праздников. Предварительно, установлено, что неизвестные подобрали ключи в ее квартиру в центре Москвы, где взломали с помощью отверток и ножей сейф и похитили деньги с украшениями», — сказал собеседник агентства.