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В центре Москвы обокрали квартиру певицы и актрисы Юлии Паршуты

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Неизвестные украли деньги и украшения из сейфа в квартире певицы и актрисы Юлии Паршуты в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Во вторник с заявлением в полицию обратилась Юлия Паршута. Она сообщила о том, что ее обокрали во время новогодних праздников. Предварительно, установлено, что неизвестные подобрали ключи в ее квартиру в центре Москвы, где взломали с помощью отверток и ножей сейф и похитили деньги с украшениями», — сказал собеседник агентства.

Точная сумма ущерба устанавливается. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Юлия Паршута — актриса кино и телевидения, певица и телеведущая. Кроме того, она является автором песен и композитором. Паршута принимала участие в проекте «Фабрика звезд», является солисткой группы «Инь-Янь».

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