В центре Москвы обокрали квартиру певицы и актрисы Юлии Паршуты

«Во вторник с заявлением в полицию обратилась Юлия Паршута. Она сообщила о том, что ее обокрали во время новогодних праздников. Предварительно, установлено, что неизвестные подобрали ключи в ее квартиру в центре Москвы, где взломали с помощью отверток и ножей сейф и похитили деньги с украшениями», — сказал собеседник агентства.
Точная сумма ущерба устанавливается. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Юлия Паршута — актриса кино и телевидения, певица и телеведущая. Кроме того, она является автором песен и композитором. Паршута принимала участие в проекте «Фабрика звезд», является солисткой группы «Инь-Янь».