ДТП под Самарой в России: тела двух погибших доставили в Казахстан

В Telegram-канале МЧС сообщили, что ночью 5 января ночью поступила информация от МЧС России о ДТП, произошедшем на 101 километре федеральной автодороги Самара-Большая Черниговка. В результате аварии пострадали семь казахстанцев.
Сообщается, что для транспортировки пострадавших на родину в Россию была направлена сводная колонна, включающая спасателей и психологов ДЧС, а также сотрудников скорой помощи.
«По прибытии на место происшествия было установлено, что пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения села Большая Глушица, города Новокуйбышевск и города Самара. В этих учреждениях психологи МЧС Казахстана оказали экстренную психологическую помощь пострадавшим», — рассказали в МЧС.
По данным пресс-службы министерства, сегодня утром в Казахстан было доставлено семь пациентов, включая двоих детей.
«К сожалению, в результате ДТП погибли два человека, чьи тела также были доставлены в Казахстан. МЧС Казахстана выражает соболезнования семьям погибших и напоминает гражданам о важности соблюдения осторожности и внимательности на дорогах», — сказано в сообщении.
В МЧС призвали быть внимательными за рулем, следить за безопасностью и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать трагедий.