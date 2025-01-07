ДТП под Самарой в России: тела двух погибших доставили в Казахстан

«К сожалению, в результате ДТП погибли два человека, чьи тела также были доставлены в Казахстан. МЧС Казахстана выражает соболезнования семьям погибших и напоминает гражданам о важности соблюдения осторожности и внимательности на дорогах», — сказано в сообщении.