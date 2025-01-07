Почти 100 погибших и тысяча разрушенных домов. Что известно о землетрясении в Тибете

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло рано утром. По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 163 км от города Шигадзе (второй по численности населения в Тибете), а очаг залегал на глубине около 10 км. Специалисты Сейсмического центра Китая оценили магнитуду в 6,8. Обрушились более тысячи зданий. На место происшествия прибыли спасательные бригады, всего более 1500 человек. Информация о погибших и пострадавших постоянно обновлялась.