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В Астану из Бразилии прилетит комиссия по расследованию ЧП с самолетом AZAL

В Астану прилетит комиссия с расшифрованными данными черных ящиков самолета AZAL.

Источник: МЧС Республики Казахстан

АЛМА-АТА, 7 янв — РИА Новости. В Астане ожидают прибытия в ближайшее время комиссии по расследованию ЧП с самолетом AZAL с расшифрованными материалами бортовых самописцев, сообщает во вторник пресс-служба министерства транспорта республики в Telegram-канале.

«В ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев (черных ящиков)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что по прибытии эксперты незамедлительно приступят к изучению расшифрованных данных бортовых самописцев.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

Пресс-служба казахстанского министерства транспорта сообщала 30 декабря 2024 года, что Казахстан отправил в Бразилию черные ящики самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение близ города Актау. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что это сделано для обеспечения объективности расследования.