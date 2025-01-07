Студент спас детей из горящего дома под Воронежем

Денис Колесников собирался ехать с отцом по делам, когда увидел, что рядом стоящий дом полностью окутан дымом, а затем услышал крик соседки: «Помогите! Горим!». Зная, что у соседей маленькие дети, юноша не раздумывая бросился на помощь, помог выбраться малышам через окно и передал их своей матери, которая забрала их в дом.