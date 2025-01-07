В Калининграде стрелявшего возле кафе подростка обвинили в хулиганстве

В Калининграде подростку, открывшему стрельбу возле кафе, предъявлено обвинение в хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По версии следствия, вечером 3 января пьяный 17-летний подросток несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в трех подростков около кафе на ул. С. Колоскова. В результате стрельбы пострадали два человека.
Сейчас следствие направило в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается.