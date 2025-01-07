Новые фрагменты мазута обнаружили на пляже в Анапе после ночного шторма

Напомним, что это первая в мире авария с разливом «тяжелого» мазута марки М100. Данное топливо является топочным и застывает уже при температуре +25. По плотности оно приближено к воде, однако имеет большую массу. В отличие от большинства нефтепродуктов, оно не поднимается на поверхность, а либо оседает на дно, либо остается в водной толще.