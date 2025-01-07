Новые фрагменты мазута обнаружили на пляже в Анапе после ночного шторма

В Анапе ночной шторм вынес на уже расчищенные территории фрагменты мазута. Новые загрязнения обнаружили на пляже «Динамо».
«Это территория, за которую отвечает Ленинградский муниципальный округ. Штормовой ветер за ночь вынес новые фрагменты нефтепродуктов. Команда округа приступила к их уборке», — сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.
На каждом участке увеличено количество техники для максимально быстрого вывоза замазученного песка с пляжей.
Напомним, что это первая в мире авария с разливом «тяжелого» мазута марки М100. Данное топливо является топочным и застывает уже при температуре +25. По плотности оно приближено к воде, однако имеет большую массу. В отличие от большинства нефтепродуктов, оно не поднимается на поверхность, а либо оседает на дно, либо остается в водной толще.
На данный момент в мире не существует надежных и проверенных методов для его извлечения. В связи с этим основной способ устранения последствий заключается в сборе мазута с береговой линии, куда его прибивает волнами в прибрежную зону. Уникальные свойства этого топлива делают его особенно сложным для ликвидации в случае разлива.