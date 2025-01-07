Ричмонд
-3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии мужчина ворвался в банк и взял заложника

В немецком Римбахе неизвестный мужчина ворвался в банк и взял заложника. Об этом сообщили в местной полиции.

Источник: Life.ru

Мужчина с ножом сегодня утром ворвался в офис отделения Volksbank в Римбахе в Баварии. Сейчас он удерживает минимум одну женщину «против её воли». На месте находится группа спецназначения.

Ранее сообщалось о другой трагедии в Германии. Напомним, что вечером 20 декабря автомобиль целенаправленно наехал на людей на ярмарке в Магдебурге. Власти Германии назвали произошедшее терактом. Террорист оказался 50-летним выходцем из Саудовской Аравии Талебом Аль Абдулмохсеном. В момент совершения преступления он находился под воздействием наркотиков. Прибывшего на место трагедии канцлера Шольца освистали после теракта.