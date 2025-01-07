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В Германии мужчина ворвался в банк и взял заложника

В немецком Римбахе в федеральной земле Гессен неизвестный мужчина ворвался в банк и взял по меньшей мере одного человека в заложники. Об этом 7 января со ссылкой на правоохранительные органы сообщает RTL.

Источник: Reuters

«В настоящее время [злоумышленник] находится там как минимум с одним человеком, которого удерживает там против его воли. На месте находится большое количество полицейских, в том числе “специализированных экстренных служб”, — говорится в сообщении.

Территория вокруг банка оцеплена.

3 января в центральной тюрьме коммуны Арль на юге Франции заключенный взял в заложники пять человек — четырех медицинских сотрудников и охранника. Захватчиком оказался 37-летний мужчина, с 2023 года отбывающий срок за изнасилование. Также уточнялось что у заключенного имелись выраженные проблемы с психикой.