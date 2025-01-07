В Германии мужчина ворвался в банк и взял заложника

3 января в центральной тюрьме коммуны Арль на юге Франции заключенный взял в заложники пять человек — четырех медицинских сотрудников и охранника. Захватчиком оказался 37-летний мужчина, с 2023 года отбывающий срок за изнасилование. Также уточнялось что у заключенного имелись выраженные проблемы с психикой.