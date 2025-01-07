Красноярские врачи спасли медика-сноубордистку

Несмотря на тяжесть полученных повреждений — множественные переломы ребер и таза, а также осложнения с дыхательной системой — судьба оказалась благосклонна к пострадавшей.
Счастливым совпадением стало присутствие поблизости медицинских специалистов, которые смогли оказать квалифицированную помощь с первых минут происшествия. Благодаря своевременным действиям и, возможно, профессиональной интуиции самой пострадавшей, удалось избежать серьезных осложнений: переломы таза обошлись без смещения, что исключило необходимость хирургического вмешательства, а возникший пневмоторакс был успешно купирован консервативным путем.
В настоящее время пациентка проходит курс реабилитации в Красноярской краевой клинической больнице, где она сама работает врачом. Медицинский персонал учреждения отмечает положительную динамику в восстановлении коллеги и прогнозирует полное выздоровление. Скоро врач сможет вернуться к своим профессиональным обязанностям, но уже в качестве специалиста, а не пациента.