Красноярские врачи спасли медика-сноубордистку

В настоящее время пациентка проходит курс реабилитации в Красноярской краевой клинической больнице, где она сама работает врачом. Медицинский персонал учреждения отмечает положительную динамику в восстановлении коллеги и прогнозирует полное выздоровление. Скоро врач сможет вернуться к своим профессиональным обязанностям, но уже в качестве специалиста, а не пациента.