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Красноярские врачи спасли медика-сноубордистку

История счастливого спасения развернулась на горнолыжном склоне, где опытная сноубордистка, работающая врачом, получила серьезные травмы при столкновении со скрытым под снегом препятствием.

Несмотря на тяжесть полученных повреждений — множественные переломы ребер и таза, а также осложнения с дыхательной системой — судьба оказалась благосклонна к пострадавшей.

Счастливым совпадением стало присутствие поблизости медицинских специалистов, которые смогли оказать квалифицированную помощь с первых минут происшествия. Благодаря своевременным действиям и, возможно, профессиональной интуиции самой пострадавшей, удалось избежать серьезных осложнений: переломы таза обошлись без смещения, что исключило необходимость хирургического вмешательства, а возникший пневмоторакс был успешно купирован консервативным путем.

В настоящее время пациентка проходит курс реабилитации в Красноярской краевой клинической больнице, где она сама работает врачом. Медицинский персонал учреждения отмечает положительную динамику в восстановлении коллеги и прогнозирует полное выздоровление. Скоро врач сможет вернуться к своим профессиональным обязанностям, но уже в качестве специалиста, а не пациента.

медицина
несчастный случай