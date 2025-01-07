Более 118 тыс. тонн загрязненного песка вывезли с пляжей Анапы и Темрюкского района

Проводятся работы по абсорбированию биосорбентом от акватории Анапы до акватории Витязева частиц мазута. «За сутки обработано 20 км акватории береговой линии. В порту Анапы собрано 14 745 кг нефтесодержащих отходов. В Керченском проливе обследовано 1 383,7 кв. км акватории, обработано 38,3 кв. км. В Республике Крым продолжен мониторинг прибрежных территорий на предмет выявления новых пятен мазута, организована работа 73 мониторинговых групп в количестве 148 человек, 59 единиц техники. Новых фактов обнаружения нефтепродуктов за сутки не выявлено», — сказали в МЧС.