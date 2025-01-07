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Более 118 тыс. тонн загрязненного песка вывезли с пляжей Анапы и Темрюкского района

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. После ЧП с танкерами с пляжей Анапы и Темрюкского района вывезено более 118 тыс. тонн загрязненного песка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«В Краснодарском крае с пляжной территории Анапы и Темрюкского района собрано и вывезено 118,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Осуществляется мониторинг обстановки 17 наземными группами, авиацией МЧС России, а также морскими судами», — говорится в сообщении.

Проводятся работы по абсорбированию биосорбентом от акватории Анапы до акватории Витязева частиц мазута. «За сутки обработано 20 км акватории береговой линии. В порту Анапы собрано 14 745 кг нефтесодержащих отходов. В Керченском проливе обследовано 1 383,7 кв. км акватории, обработано 38,3 кв. км. В Республике Крым продолжен мониторинг прибрежных территорий на предмет выявления новых пятен мазута, организована работа 73 мониторинговых групп в количестве 148 человек, 59 единиц техники. Новых фактов обнаружения нефтепродуктов за сутки не выявлено», — сказали в МЧС.

Продолжаются работы в Ленинском районе, на территории заповедника «Опукский», где ранее было выявлено незначительное загрязнение песчаной местности. Работы проводятся на береговой линии протяженностью 1,5 км. «Всего с начала работ выявлено 35 фактов обнаружения нефтепродуктов, обследовано 3 240 км береговой линии, собрано и вывезено порядка 260,28 тонны нефтесодержащих отходов. В ликвидации последствий задействовано 209 человек, 68 единиц техники», — добавили в МЧС.

экология