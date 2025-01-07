Замерзшего ребенка в одной пижаме нашли на улице в Петербурге

До этого сообщалось, что в Архангельской области школьница сбежала из дома из-за побоев матери. Женщина в течение года наносила побои своей 12-летней дочери, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мать оскорбляла и унижала девочку. Школьницу изъяли из семьи и передали отцу, который проживает отдельно. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело об истязании, ей может грозить до трех лет колонии.