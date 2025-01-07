СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв — РИА Новости Крым. На побережье в Севастополе выявили новые пятна мазута. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
«К 12 часам 7 января очищен пляж в Немецкой балке. Волонтеров, которые здесь работали, перевезли в район “Звездного берега”, где за прошедшую ночь появились новые пятна мазута», — написал он в Telegram-канале.
По данным губернатора, во вторник спасатели и волонтеры работают на пляжах Северной стороны города.
«Сегодня задействованы более 70 добровольцев — даже в Рождество люди по зову сердца вышли убирать мазут, за что им, конечно, огромная благодарность. Всех обеспечили средствами индивидуальной защиты, лопатами и мешками для уборки загрязненного грунта».
На ликвидации последствий работает группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 240 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек и 4 единицы техники.
В готовности к применению почти 230 единиц специальной техники, пока она не требуется, уточнил губернатор.
«Обнаружены еще четыре птицы, пострадавшие от нефтепродуктов, их в ближайшее время доставят в государственную ветлечебницу. Всего на сегодня обнаружили 46 пострадавших птиц», — добавил Развожаев.
Ранее в МЧС России сообщали, что у берегов Крыма новых выбросов мазута не выявлено. По данным спасателей, в Крыму обследовано 3240 километров береговой линии, вывезено 260 тонн нефтепродуктов. На данный момент ведутся работы в Ленинском районе Крыма в селе Яковенково на территории государственного природного заповедника Опукский. Всего с 21 декабря по 7 января в Крыму выявлено 35 фактов выброса мазута, добавили спасатели.
В Керченском проливе обследовано свыше 1380 квадратных километров акватории, обработаны более 38 квадратных километров моря.
Во вторник в оперштабе Кубани сообщили, что в зоне ЧС значительно усилено патрулирование прибрежной зоны для поиска и выявления новых мазутных пятен — патрулирование в море ведут порядка 60 судов.