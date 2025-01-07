В Севастополе выявили новые пятна мазута

Ранее в МЧС России сообщали, что у берегов Крыма новых выбросов мазута не выявлено. По данным спасателей, в Крыму обследовано 3240 километров береговой линии, вывезено 260 тонн нефтепродуктов. На данный момент ведутся работы в Ленинском районе Крыма в селе Яковенково на территории государственного природного заповедника Опукский. Всего с 21 декабря по 7 января в Крыму выявлено 35 фактов выброса мазута, добавили спасатели.