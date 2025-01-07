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В Якутии сотрудники ДПС спасли замёрзшего в машине туриста из Китая

В Якутии сотрудники Госавтоинспекции спасли замёрзшего в машине туриста из Китая на трассе «Колыма».

Источник: РИА "Новости"

Об этом стало известно из Telegram-канала МВД по Республике Саха (Якутия).

Отмечается, что госавтоинспекторы обнаружили микроавтобус под управлением туриста из Китая.

По данным полиции, мужчина грелся буржуйкой и ничего не мог сделать с оледеневшими патрубками. Весь автомобиль был в инее.

Микроавтобус с водителем был доставлен в местную автомастерскую, где машину утеплят, после чего турист сможет продолжить путь.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС эвакуировали рыбака в Тенькинском округе Магаданской области, у которого сломался автомобиль при температуре −40 °С.