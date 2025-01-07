В Якутии сотрудники ДПС спасли замёрзшего в машине туриста из Китая

Об этом стало известно из Telegram-канала МВД по Республике Саха (Якутия).
Отмечается, что госавтоинспекторы обнаружили микроавтобус под управлением туриста из Китая.
По данным полиции, мужчина грелся буржуйкой и ничего не мог сделать с оледеневшими патрубками. Весь автомобиль был в инее.
Микроавтобус с водителем был доставлен в местную автомастерскую, где машину утеплят, после чего турист сможет продолжить путь.
Ранее сообщалось, что спасатели МЧС эвакуировали рыбака в Тенькинском округе Магаданской области, у которого сломался автомобиль при температуре −40 °С.