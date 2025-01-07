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Расследование дела о массовой драке в Уфе взяли на контроль в Следственном комитете РФ

Председатель СКР Бастрыкин потребовал доложить о массовой драке в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в Уфе случайные прохожие сняли на видео момент массовой драки в центре города. 6 января по соцсетям стали распространяться кадры потасовки между неизвестными мужчинами. Причины и обстоятельства произошедшего заинтересовали Следственный комитет.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в региональном управлении СКР возбуждено уголовное дело о групповом хулиганстве. Более того, расследование взяли на контроль в управлении в Москве.

— Председатель СК России запросил у руководителя СУ по Республике Башкортостан Архангельского В. В. доклад о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах, — пояснили в приемной председателя Следственного комитета РФ.

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