Офис интернет-мошенников обнаружили в Темиртау

«Подозреваемые обвиняются в неправомерном изменении идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи, а также в создании, использовании и распространении программного обеспечения для этих целей. Установлено, что злоумышленники арендовали однокомнатную квартиру, где разместили специальное оборудование. Раз в 10 дней они посещали помещение для замены sim-карт в используемых устройствах. В ходе обыска полицейские изъяли 232 sim-карты и два комплекта sim-box оборудования, которые применялись для осуществления мошеннических действий. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, направленное на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и возможных соучастников», — говорится в сообщении.