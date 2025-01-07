Паром с Ле Пен на борту врезался в другое судно у берегов Франции

По данным телеканала, политик приехала на остров с визитом через несколько недель после прошедшего в регионе разрушительного урагана «Шидо». Ле Пен утром 7 января во время путешествия с главного острова Майотты на остров Памандзи села на паром, который на встречном курсе столкнулся с другим судном.
Многие пассажиры морского транспортного средства упали на палубу, как минимум три человека отделались лёгкими травмами. Ле Пен, в свою очередь, смогла удержаться на месте, она не пострадала. Всех пассажиров эвакуировали на катерах береговой охраны. Позднее паром вернулся в порт своим ходом.
Напомним, что мощный ураган «Шидо» обрушился на французскую Майотту 14 декабря. Это был самый сильный шторм за последние 90 лет. Власти оценили ущерб в 800 миллионов евро. Число жертв достигло 39 человек.