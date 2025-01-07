Паром с Ле Пен на борту врезался в другое судно у берегов Франции

По данным телеканала, политик приехала на остров с визитом через несколько недель после прошедшего в регионе разрушительного урагана «Шидо». Ле Пен утром 7 января во время путешествия с главного острова Майотты на остров Памандзи села на паром, который на встречном курсе столкнулся с другим судном.