Модели выжгли брови во время сеанса по удалению татуажа в Уфе. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА.
Как рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ пострадавшая Анжела, она хотела вернуть себе естественные брови и обратилась к местному косметологу Юлии Виннер, которая позиционирует себя как чемпионка России по перманентному макияжу. Специалист посоветовала удалить татуаж кислотным ремувером, который осветляет пигмент на коже. Первый сеанс, по словам клиентки, ей делала сам Виннер, а остальные два — её ассистент.
Шокированная результатом Анжела побежала в больницу, где ей диагностировали химический ожог II степени. Она написала заявление в полицию на косметолога. Клиентка недовольна, что после процедуры перед ней не извинились и просто вернули на карту 4 тысячи рублей, а она уже второй месяц пропускает съёмки.
Ранее стало известно, что скандально известный «отец» серой косметологии Емельян Брауде (настоящее имя Ян Силис) продолжает зарабатывать на россиянах, хотя сам давно живёт за границей. Он продаёт людям чудо-курсы по косметологии, пройдя которые можно будет зарабатывать миллионы без каких-либо медицинских знаний.