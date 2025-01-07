Модели выжгли брови во время сеанса по удалению татуажа в Уфе

Как рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ пострадавшая Анжела, она хотела вернуть себе естественные брови и обратилась к местному косметологу Юлии Виннер, которая позиционирует себя как чемпионка России по перманентному макияжу. Специалист посоветовала удалить татуаж кислотным ремувером, который осветляет пигмент на коже. Первый сеанс, по словам клиентки, ей делала сам Виннер, а остальные два — её ассистент.