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Специалисты назвали возможную причину пожара с двумя погибшими под Ростовом

Стала известна предварительная причина смертельного пожара, произошедшего под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области стала известна предварительная причина пожара, в котором 7 января погибли два человека. Информация поступила от пресс-службы донской прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что огонь мог разгореться из-за «короткого замыкания электрооборудования». Сейчас по факту произошедшего сотрудники прокуратуры и следователи ведут проверку.

Добавим, пожар полыхал в поселке Верхнетемерницком Аксайского района. Тушение велось прошедшей ночью и утром. Было эвакуировано 70 жильцов, позже в одной из квартир нашли тела мужчины и женщины с признаками отравления продуктами горения.