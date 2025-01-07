Специалисты назвали возможную причину пожара с двумя погибшими под Ростовом

В Ростовской области стала известна предварительная причина пожара, в котором 7 января погибли два человека. Информация поступила от пресс-службы донской прокуратуры.
В ведомстве сообщили, что огонь мог разгореться из-за «короткого замыкания электрооборудования». Сейчас по факту произошедшего сотрудники прокуратуры и следователи ведут проверку.
Добавим, пожар полыхал в поселке Верхнетемерницком Аксайского района. Тушение велось прошедшей ночью и утром. Было эвакуировано 70 жильцов, позже в одной из квартир нашли тела мужчины и женщины с признаками отравления продуктами горения.