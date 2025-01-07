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В Рязани пожилая женщина упала с эскалатора в торговом центре и впала в кому

В Рязани женщина попала в больницу после посещения торгового центра. Об этом сообщает Ya62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в ТЦ «Октябрь». Пожилая женщина упала на эскалаторе. Подробности не уточняются.

После этого посетительница впала в кому, приехавшие на место медики госпитализировали ее в местную больницу. У пациентки диагностировали черепно-мозговую травму и закрытый перелом основания черепа.

До этого в Екатеринбурге 32-летняя женщина впала в кому после избиения. Вместе со знакомым они выпивали накануне Нового года, но в какой-то момент между ними произошел конфликт, во время которого он избил хозяйку квартиры шваброй и табуреткой. Увидев, что пострадавшая потеряла сознание, он скрылся с места преступления.

Позже женщину нашла соседка, которая заметила открытую дверь в квартиру. Мужчину вскоре задержали и арестовали.

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