В Рязани пожилая женщина упала с эскалатора в торговом центре и впала в кому

Инцидент произошел в ТЦ «Октябрь». Пожилая женщина упала на эскалаторе. Подробности не уточняются.
После этого посетительница впала в кому, приехавшие на место медики госпитализировали ее в местную больницу. У пациентки диагностировали черепно-мозговую травму и закрытый перелом основания черепа.
До этого в Екатеринбурге 32-летняя женщина впала в кому после избиения. Вместе со знакомым они выпивали накануне Нового года, но в какой-то момент между ними произошел конфликт, во время которого он избил хозяйку квартиры шваброй и табуреткой. Увидев, что пострадавшая потеряла сознание, он скрылся с места преступления.
Позже женщину нашла соседка, которая заметила открытую дверь в квартиру. Мужчину вскоре задержали и арестовали.