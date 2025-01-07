В Рязани пожилая женщина упала с эскалатора в торговом центре и впала в кому

До этого в Екатеринбурге 32-летняя женщина впала в кому после избиения. Вместе со знакомым они выпивали накануне Нового года, но в какой-то момент между ними произошел конфликт, во время которого он избил хозяйку квартиры шваброй и табуреткой. Увидев, что пострадавшая потеряла сознание, он скрылся с места преступления.