В Приднестровье за сутки поступило 160 заявок по отключению электричества

ТИРАСПОЛЬ, 7 янв — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский во вторник сообщил, что в Приднестровье за сутки поступило 160 заявок по аварийным отключениям электричества.
«Накануне за один лишь день в ЕРЭС (Единые распределительные электрические сети — ред.) поступило 160 заявок по аварийным отключениям электричества. На вызовы выезжали 54 бригады — это 227 специалистов, которые прилагают все возможные усилия, чтобы обеспечить каждого приднестровца светом и теплом», — написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Лидер Приднестровья также призвал граждан проверить, отключены ли неиспользуемые приборы от сети, «не горит ли лампочка, без которой можно обойтись».
«Нужно услышать и исполнить простые советы энергетиков, чтобы и без того сложная ситуация не усугубилась», — отметил Красносельский.
В конце декабря «Газпром» предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения «Молдовагазом» платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, «Газпром» с 8.00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами. Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от «Газпрома».
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.