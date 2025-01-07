Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за землетрясения в Тибете

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете в ночь на 7 января. Эпицентр стихийного бедствия расположился в китайском округе Шигадзе около границ с Непалом и Индией. В настоящее время число жертв достигло 95, ещё 130 человек ранены.