Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за землетрясения в Тибете

Последствия разрушительного землетрясения в Тибете. Видео © X / af2311 / mylordbebo / smritisharma_
«Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая», — указано в тексте телеграммы.
Глава государства отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких из-за этого стихийного бедствия. Политик добавил, что граждане РФ надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Напомним, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете в ночь на 7 января. Эпицентр стихийного бедствия расположился в китайском округе Шигадзе около границ с Непалом и Индией. В настоящее время число жертв достигло 95, ещё 130 человек ранены.