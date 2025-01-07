В Уфе спасли собаку, провалившуюся в двухметровый колодец

До этого сообщалось, что в Калининграде женщина провела в ледяной воде 10 минут, спасая свою собаку. 54-летняя калининградка гуляла со своим доберманом на острове Канта, пес оказался в воде. Недолго думая, хозяйка нырнула в реку, чтобы помочь животному выбраться. Она вытолкнула собаку на берег, а сама осталась стоять по грудь в воде. Через три минуты на место прибыли спасатели, которых вызвали очевидцы, им спустили лестницу, за которую затем вытащили на берег. После этого пострадавшую передали врачам скорой помощи.