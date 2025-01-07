В Ростове задержали мошенников-эвакуаторщиков

В Ростове полицейские пресекли деятельность мошенников-эвакуаторщиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Организация на улице Особенная, которая занималась эвакуацией и ремонтом машин, обманывала своих клиентов. Предварительно установлено: сотрудники этой компании, после буксировки автомобилей на стоянку, озвучивали заказчику сумму, которая во много раз превышает указанную в прейскуранте цен. Если же автовладельцы отказывались платить, им не возвращали машины.
«Всего полицейские задокументировали порядка 30 фактов противоправной деятельности в отношении граждан», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело за «мошенничество». Организаторы преступной схемы помещены в СИЗО. Сейчас также проверяют других сотрудников компании — это пять бригадиров, диспетчеры и бухгалтер.