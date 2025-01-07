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В Минске и Бресте подростки получили травмы от пиротехники

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подростки в Минске и Бресте получили травмы от пиротехники. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Как рассказали в ведомстве, инцидент в Минске на ул. Селицкого произошел 1 января. 13-летний парень находился вместе с родителями во дворе дома. В какой-то момент подросток решил поджечь петарду. Мгновением позже произошла вспышка и он получил травмы руки. Спустя несколько дней родители обратились с ребенком в больницу за медпомощью. Подростка госпитализировали с термическим ожогом двух пальцев правой кисти 2−3-й степени.

А в Бресте вечером 6 января госпитализировали подростка 2011 года рождения, у парня констатированы ожоги глаз, руки, лица. Предварительно, травму парень получил в частном жилом доме на ул. Травяной в результате поджога пороха из пиротехнического изделия.