У берегов Малайзии потерпела бедствие российская деревянная ладья

Деревянная ладья «Пилигрим» — реплика поморской ладьи XIX века. В октябре прошлого года судно вышло в плавание из Владивостока после ремонта. В планах было отправится в Японию, Филиппины, Малайзию, пройти через Индийский океан к Красному морю, затем Средиземному, Черному и Азовскому. Первая среди россиян кругосветка на историческом судне должна была завершиться в Петрозаводске, куда «Пилигрим» должен был приплыть по рекам.