У берегов Малайзии потерпела бедствие российская деревянная ладья

«Посольство России в Малайзии в курсе ситуации вокруг потерпевшей бедствие 20 декабря 2024 года у северного побережья о. Борнео (штат Саравак, Малайзия) российской деревянной ладьи “Пилигрим”, совершавшей кругосветное путешествие. С момента поступления информации о произошедшем дипмиссия находится в контакте с капитаном судна С. В. Синельником. Оказываем членам экипажа содействие в рамках имеющихся полномочий», — сообщили агентству в российском посольстве в Малайзии.
Поврежденное судно средствами местной судоверфи поднято на берег. Один россиянин вернулся на родину. Оставшиеся трое путешественников вылетают в Российскую Федерацию во вторник.
«Дальнейшая судьба ладьи (требуется дорогостоящий ремонт) будет решена по возвращении участников экспедиции в Россию. Роспосольство остается на постоянной связи с С. В. Синельником и готово будет оказать возможную дополнительную помощь в контексте произошедшего происшествия», — отметили в диппредставительстве.
Деревянная ладья «Пилигрим» — реплика поморской ладьи XIX века. В октябре прошлого года судно вышло в плавание из Владивостока после ремонта. В планах было отправится в Японию, Филиппины, Малайзию, пройти через Индийский океан к Красному морю, затем Средиземному, Черному и Азовскому. Первая среди россиян кругосветка на историческом судне должна была завершиться в Петрозаводске, куда «Пилигрим» должен был приплыть по рекам.