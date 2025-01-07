Якорь задержанного в Финляндии танкера Eagle S нашли и подняли со дна

Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что якорь судна мог перерезать электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией.
Уточняется, что якорь поднял многоцелевой шведский корабль HMS Belos. В текущий момент объект находится в распоряжении финских властей.
По данным Yle, расследование дела по обрыву кабеля будет начато во вторник, 7 января.
Аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink между Эстонией и Финляндией произошло 25 декабря 2024 года. На следующий день сообщалось, что погранслужба и полиция Финляндии остановили груженный нефтью танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который считается причастным к обрыву кабеля на дне Балтийского моря.
29 декабря стало известно, что полиция Финляндии обнаружила на дне Финского залива след от якоря после повреждения электрокабеля EstLink 2. С помощью подводных работ удалось выяснить, что протяженность следа составляет несколько десятков километров.
31 декабря семь членов экипажа танкера Eagle S получили запрет на выезд из страны. Отмечалось, что запрет на выезд подозреваемых является мерой предосторожности от срыва расследования. 2 января стало известно о том, что выезд из Финляндии запретили восьмому члену экипажа судна.