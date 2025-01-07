Расшифрованные чёрные ящики с борта AZAL доставят в Астану

Напомним, самолёт Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines рухнул 25 декабря рядом с аэропортом Актау в Казахстане. Он направлялся из Баку в Грозный. Жертвами происшествия стали 38 человек, среди которых были семеро россиян. 29 пассажиров выжили. 28 декабря президент РФ Владимир Путин обсудил происшествие с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших. Первые результаты расследования авиакатастрофы озвучат в течение месяца.