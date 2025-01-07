Дети и взрослые пострадали в создавшем пробку массовом ДТП в Пермском крае

Люди пострадали в создавшем пробку массовом ДТП в Пермском крае 7 января, сообщили perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.
О том, что на Краснокамской объездной произошла автоавария с участием нескольких машины очевидцы рассказали в телеграм-канале «ЧП ДТП Пермь». Позже очевидцы поделились видеозаписью с места иницидента. На кадрах — автомобиль полиции и три серьёзно помятых автомобиля. Дорожную полосу, где произошла автоавария, перегородил грузовик. Машины увозит с места происшествия автоэвакуатор. Другие автомобили медленно объезжают этот участок дороги.
В краевой полиции perm.aif.ru пояснили, что авария произошла около 12:00 на 1065 км автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь».
«44-летняя женщина за рулём Opel выехала на встречную полосу и столкнулась сначала с ОMODA с 38-летним водителем, а затем влетела в Ford Focus под управлением 30-летнего мужчины», — сообщили perm.aif.ru в региональной полиции.
В краевом МВД добавили, что после аварии в медучреждение, по предварительным данным, доставили четырёх пассажиров OMODA (двое из них — дети), а также одного пассажира автомобиля Форд.
По информации «КП-Пермь», пострадавших в аварии было семеро: в Ford Focus, помимо водителя, находились 56-летняя женщина и 11-летняя девочка. Издание, сославшись на знакомый с ситуацией источник, уточнило возраст получивших травмы пассажиров OMODA. Это 38-летние мужчина и женщина, а также 11-летняя девочка и семимесячный мальчик.