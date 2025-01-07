Дети и взрослые пострадали в создавшем пробку массовом ДТП в Пермском крае

О том, что на Краснокамской объездной произошла автоавария с участием нескольких машины очевидцы рассказали в телеграм-канале «ЧП ДТП Пермь». Позже очевидцы поделились видеозаписью с места иницидента. На кадрах — автомобиль полиции и три серьёзно помятых автомобиля. Дорожную полосу, где произошла автоавария, перегородил грузовик. Машины увозит с места происшествия автоэвакуатор. Другие автомобили медленно объезжают этот участок дороги.