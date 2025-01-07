Российская ладья «Пилигрим» с белорусом на борту потерпела крушение

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Трехмачтовая российская ладья «Пилигрим» потерпела крушение у берегов Малайзии, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российских дипломатов.
«Посольство России в Малайзии в курсе ситуации вокруг потерпевшей бедствие 20 декабря 2024 года у северного побережья о. Борнео (штат Саравак, Малайзия) российской деревянной ладьи “Пилигрим”, совершавшей кругосветное путешествие», — рассказали дипломаты.
Отмечается, что посольство находится в постоянном контакте с капитаном «Пилиграма» Сергеем Синельником и оказывает содействие экипажу.
По информации посольства, морские путешественники (в команде трое россиян и один белорус) здоровы и чувствуют себя хорошо. Поврежденную ладью отбуксировали на местную верфь, ей требуется дорогостоящий ремонт.
Один член экипажа уже вернулся в Россию, остальные должны в скором времени также вылететь в РФ.
«Роспосольство остается на постоянной связи с С. В. Синельником и готово будет оказать возможную дополнительную помощь в контексте произошедшего происшествия», — сказали в посольстве.
Деревянная ладья «Пилигрим» является репликой поморского судна XIX века. В октябре прошлого года «Пилиграм» отправился в очередной этап кругосветного путешествия после ремонта во Владивостоке. Путешественники должны были через Японию, Филиппины и Малайзию пройти к Красному морю, а затем Черному и Азовскому. Завершить кругосветку путешественники планировали в Петрозаводске.