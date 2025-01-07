Российская ладья «Пилигрим» с белорусом на борту потерпела крушение

Деревянная ладья «Пилигрим» является репликой поморского судна XIX века. В октябре прошлого года «Пилиграм» отправился в очередной этап кругосветного путешествия после ремонта во Владивостоке. Путешественники должны были через Японию, Филиппины и Малайзию пройти к Красному морю, а затем Черному и Азовскому. Завершить кругосветку путешественники планировали в Петрозаводске.