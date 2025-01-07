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Часть Ростова из-за аварии осталась без электричества 7 января

В Ростове-на-Дону сотни домов днем 7 января остались без электричества. Об этом сообщили в «Донэнерго». Причиной стала авария на электросетях.

Источник: Reuters

По данным «Донэнерго». авария произошла в 13:28 в Западном жилом массиве.

Без электричества остались жители следующих улиц:

— ул. Магнитогорская;

— пер. Аэроклубовский;

— ул. Кузнечная;

— ул. Портовая;

— пер. 1-й Поселковый;

— пер. 2-й Поселковый;

— пер. 3-й Поселковый;

— ул. 1-я Круговая;

— ул. Матросова;

— пер. Синявский;

— ул. Коминтерна;

— ул. Минаева;

— ул. 2-я Володарская;

— ул. Войкова;

— пер. Пограничный;

— пер. Флотский;

— ул. Циолковского;

— ул. Набережная;

— ул. Судостроительная;

— пер. Туристский.

Ориентировочно электроснабжение будет восстановлено в 16:30.

ЖКХ