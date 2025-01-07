Часть Ростова из-за аварии осталась без электричества 7 января

По данным «Донэнерго». авария произошла в 13:28 в Западном жилом массиве.
Без электричества остались жители следующих улиц:
— ул. Магнитогорская;
— пер. Аэроклубовский;
— ул. Кузнечная;
— ул. Портовая;
— пер. 1-й Поселковый;
— пер. 2-й Поселковый;
— пер. 3-й Поселковый;
— ул. 1-я Круговая;
— ул. Матросова;
— пер. Синявский;
— ул. Коминтерна;
— ул. Минаева;
— ул. 2-я Володарская;
— ул. Войкова;
— пер. Пограничный;
— пер. Флотский;
— ул. Циолковского;
— ул. Набережная;
— ул. Судостроительная;
— пер. Туристский.
Ориентировочно электроснабжение будет восстановлено в 16:30.