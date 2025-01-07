В Уфе спасли упавшую в двухметровый колодец собаку

— Кроме того, спасатели закрыли заброшенный колодец деревянным настилом и сообщили об этом опасном участке жилищным службам. Напоминаем, что у спасателей есть приоритетность вызовов, и первоочередными являются те обращения, где существует угроза безопасности и жизни человека, — сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.