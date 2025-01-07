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В Уфе спасли упавшую в двухметровый колодец собаку

Уфимские спасатели вытащили из колодца попавшую в беду собаку.

Источник: Комсомольская правда

Уфимские спасатели помогли упавшей в глубокий колодец собаке. 6 января в службу спасения позвонил курьер, доставлявший заказы на улице Чапаева.

Курьер ехал с заказом по частному сектору и услышал жалобный и отчаянный скулеж собаки. Заглянул в двухметровый заброшенный колодец и увидел лежавшего на дне пса. Парень понял, что самостоятельно вызволить из плена дворнягу не сможет и позвонил в 112.

Прибывшие на место сотрудники Управления гражданской защиты Уфы достали животное на поверхность и отпустили на свободу.

— Кроме того, спасатели закрыли заброшенный колодец деревянным настилом и сообщили об этом опасном участке жилищным службам. Напоминаем, что у спасателей есть приоритетность вызовов, и первоочередными являются те обращения, где существует угроза безопасности и жизни человека, — сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.

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