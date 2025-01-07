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В якутском селе запустили вышедшие из строя котлы в котельной

ЯКУТСК, 7 января. /ТАСС/. Запуск двух вышедших из строя котлов завершен в котельной арктического села Жиганска в Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2024

«В 19:00 (13:00 мск — прим. ТАСС) в квартальной котельной Жиганска был запущен котел № 4, находившийся на ремонте. Таким образом, на данный момент в эксплуатации находятся семь котлов. Температура подачи составляет 67 градусов, обратного трубопровода — 45 градусов», — написал он.

5 января в селе Жиганск в центральной котельной вышли из строя котлы. Отмечались серьезные проблемы с запуском системы, в село из Якутска был направлен самолет с запчастями. 6 января в котельной был запущен после ремонта один из двух вышедших из строя котлов, запуск произошел с задержкой из-за возникших технических сложностей.

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