В якутском селе запустили вышедшие из строя котлы в котельной

«В 19:00 (13:00 мск — прим. ТАСС) в квартальной котельной Жиганска был запущен котел № 4, находившийся на ремонте. Таким образом, на данный момент в эксплуатации находятся семь котлов. Температура подачи составляет 67 градусов, обратного трубопровода — 45 градусов», — написал он.
5 января в селе Жиганск в центральной котельной вышли из строя котлы. Отмечались серьезные проблемы с запуском системы, в село из Якутска был направлен самолет с запчастями. 6 января в котельной был запущен после ремонта один из двух вышедших из строя котлов, запуск произошел с задержкой из-за возникших технических сложностей.