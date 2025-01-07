В якутском селе запустили вышедшие из строя котлы в котельной

5 января в селе Жиганск в центральной котельной вышли из строя котлы. Отмечались серьезные проблемы с запуском системы, в село из Якутска был направлен самолет с запчастями. 6 января в котельной был запущен после ремонта один из двух вышедших из строя котлов, запуск произошел с задержкой из-за возникших технических сложностей.