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Режим ЧС введен в двух районах Новосибирской области

Сейчас ГУ МЧС России по Новосибирской области работает в усиленном режиме.

В Новосибирской области в двух районах был введен режим ЧС. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, 7 января 2025 года на контроле нет чрезвычайных ситуаций. Однако с 9:00 28 декабря 2024 года по 9:00 9 января 2025 года ГУ МЧС России по Новосибирской области переведено на усиленный режим работы.

Так, на территории Мошковского района действует режим ЧС из-за неудовлетворительного водоснабжения в селе Новомошковское.

Кроме того, режим ЧС также введен в нескольких населенных пунктах Коченевского района из-за возможного ограничения подачи воды населению. За ситуацией следят органы местного самоуправления, а также лично главы районов.

МЧС