С пляжей Кубани вывезли 118 тысяч тонн загрязненного песка

На черноморском побережье Кубани продолжается уборка мазута, разлитого после крушения танкеров в Керченском проливе. С побережья уже вывезено около 118 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, а в порту Анапы собрано более 14 тысяч килограммов нефтесодержащих отходов.