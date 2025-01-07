С пляжей Кубани вывезли 118 тысяч тонн загрязненного песка

На черноморском побережье Кубани продолжается уборка мазута, разлитого после крушения танкеров в Керченском проливе. С побережья уже вывезено около 118 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, а в порту Анапы собрано более 14 тысяч килограммов нефтесодержащих отходов.
Мазут собирают с помощью малых кораблей, которые абсорбируют акваторию. За сутки уже удалось обработать около 20 километров береговой линии.
Сейчас идут работы по поиску мазута в воде. Специалисты проверили более 1380 квадратных километров, из которых 38 квадратных километров уже очистили.
«Добровольцы, спасатели, сотрудники краевой и муниципальных администраций в праздники и выходные делают все, чтобы спасти наши пляжи. Загрязненный грунт увозят на специальные объекты утилизации и почти 84 тысячи тонны на площадку временного хранения, там круглосуточно идет работа», — отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.
В Крыму новых выбросов мазута не обнаружено. С начала работ там обследовали 3240 километров берега и вывезли 260 тонн нефтепродуктов. В частности, из Севастополя вывезли почти 112 тонн загрязненного песка и грунта.
Ранее сообщалось, что в Анапе после шторма обнаружили новые фрагменты мазута. На каждом участке увеличено количество техники для максимально быстрого вывоза замазученного песка с пляжей.