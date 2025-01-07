В Мстиславле молодая женщина и ее маленькая дочь отравились угарным газом

Через некоторое время она и ее дочь (девочка 2023 года рождения) почувствовали недомогание, женщина вызвала бригаду скорой медпомощи, их доставили в больницу. Уточняется, что женщина находится в отпуске по уходу за ребенком. Подразделения МЧС не привлекались. Предварительная причина инцидента — преждевременное закрытие задвижки дымохода.