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В Мстиславле молодая женщина и ее маленькая дочь отравились угарным газом

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мстиславле молодая женщина и ее маленькая дочь отравились угарным газом. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном УМЧС.

Как рассказали в ведомстве, сегодня ночью поступило сообщение о госпитализации двух человек с отравлением угарным газом из дома в Мстиславле на пер. Пушкина. Как выяснилось, накануне вечером хозяйка дома, женщина 2002 года рождения, топила печь.

Через некоторое время она и ее дочь (девочка 2023 года рождения) почувствовали недомогание, женщина вызвала бригаду скорой медпомощи, их доставили в больницу. Уточняется, что женщина находится в отпуске по уходу за ребенком. Подразделения МЧС не привлекались. Предварительная причина инцидента — преждевременное закрытие задвижки дымохода.

несчастный случай