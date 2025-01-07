Стали известны обстоятельства инцидента в башкирском «Уязы-Тау».

«Много лет мы уже работаем, и до этого проблем с мышами не возникало. Ежемесячно проводим дератизацию, в последний раз в декабре территорию от грызунов обрабатывали. И вот в СМИ появляется информация, что 15 человек — 8 взрослых и 7 детей отравились гусем и сырами, которыми мы всех гостей угощаем. Этих гусей на Новый год на базе съело около 250 отдыхающих, и больше ни от кого претензий не поступало. В жалобе было сказано, что людей рвало и поносило, но при этом в течение всех трех дней они активно отдыхали, дважды ходили в баню, ездили на лошадях до домика Деда Мороза почти в двух километрах от комплекса, катались на санях. У нас есть записи с камер видеонаблюдения со звуком, мы можем их предоставить в случае необходимости. То есть их поведение ничем не напоминало поведение больных, хотя они утверждают, что чуть ли не пластом лежали. Все происходило в обычном режиме. Здесь постоянно работает медик, и за эти дни к нему никто с жалобами также не обращался, в местную больницу никто не приходил. Но когда наступил последний день отдыха, они сказали, что им здесь не понравилось, опять же, пожаловались на мышей. На предложение администрации подать письменную жалобу они ответили отказом, пригрозив последствиями. Ну и, соответственно, к нам приехали из Роспотребнадзора и Следкома с проверкой. По ее предварительным результатам серьезных претензий у ведомств не возникло. Для меня принципиально важно, чтобы клиенты были довольны, и при возникновении тех или иных проблем я сразу подключаюсь, стараюсь все решить, однако здесь сразу все “в штыки” пошло», — прокомментировал он корреспонденту «Башинформа».