Стали известны обстоятельства инцидента в башкирском «Уязы-Тау».

Накануне в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в горнолыжном комплексе «Уязы-Тау» на территории Октябрьского во время новогоднего отдыха отравились несколько семей с детьми. Речь идет о 15 жителях, среди которых было несколько гостей из Москвы.
Проверкой этой информации занялось Управление Роспотребнадзора по Башкирии. Сотрудники ведомства инспектируют домики, помещения и места питания на базе отдыха с применением лабораторных исследований, т. к. в жалобе было указано, что тут водятся мыши. Известно, что взрослые и дети заселились в комплекс на три дня — недомогание они якобы почувствовали после съеденных продуктов, предоставленных базой как праздничное угощение.
Со слов туристов, ребятишки от 3 до 12 лет подхватили ротавирус спустя сутки после угощения гусем от имени турбазы при вселении. На видео очевидцы рассказали, что в одном из номеров обнаружились мышиные экскременты, в кадр попали и сами грызуны. При этом лечиться туристы предпочли самостоятельно.
«Если информация подтвердится и будут выявлены нарушения, юридическому лицу дадут рекомендации и предписания по их устранению».
По словам учредителя «Уязы-Тау» Ирека Насибуллина, ранее подобных инцидентов с отдыхающими тут не возникало.
«Много лет мы уже работаем, и до этого проблем с мышами не возникало. Ежемесячно проводим дератизацию, в последний раз в декабре территорию от грызунов обрабатывали. И вот в СМИ появляется информация, что 15 человек — 8 взрослых и 7 детей отравились гусем и сырами, которыми мы всех гостей угощаем. Этих гусей на Новый год на базе съело около 250 отдыхающих, и больше ни от кого претензий не поступало. В жалобе было сказано, что людей рвало и поносило, но при этом в течение всех трех дней они активно отдыхали, дважды ходили в баню, ездили на лошадях до домика Деда Мороза почти в двух километрах от комплекса, катались на санях. У нас есть записи с камер видеонаблюдения со звуком, мы можем их предоставить в случае необходимости. То есть их поведение ничем не напоминало поведение больных, хотя они утверждают, что чуть ли не пластом лежали. Все происходило в обычном режиме. Здесь постоянно работает медик, и за эти дни к нему никто с жалобами также не обращался, в местную больницу никто не приходил. Но когда наступил последний день отдыха, они сказали, что им здесь не понравилось, опять же, пожаловались на мышей. На предложение администрации подать письменную жалобу они ответили отказом, пригрозив последствиями. Ну и, соответственно, к нам приехали из Роспотребнадзора и Следкома с проверкой. По ее предварительным результатам серьезных претензий у ведомств не возникло. Для меня принципиально важно, чтобы клиенты были довольны, и при возникновении тех или иных проблем я сразу подключаюсь, стараюсь все решить, однако здесь сразу все “в штыки” пошло», — прокомментировал он корреспонденту «Башинформа».
Ситуация находится на контроле надзорных органов и министерства предпринимательства и туризма РБ.
«Вопросами сервиса, конечно, надо заниматься. Это огромная работа, нужен постоянный контроль. Поэтому и с руководством, и с администратором, и с сотрудниками базы мы сегодня общались — все готовы, если есть какие-то ошибки, их исправить. Есть, над чем работать, понятно, что здесь рядом лес, и может возникнуть такая ситуация, как пишут в соцсетях. С другой стороны, эта база отдыха в республике считается одной из лучших, и впервые за 15 сезонов с 2009 года такой инцидент возник. Будем выяснять», — рассказала глава минтуризма Башкирии Зухра Гордиенко.