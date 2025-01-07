Эвакуатор сбил женщину с ребенком на остановке в Петербурге

Утро 7 января на Пискаревском проспекте могло ознаменоваться трагедией. Автомобиль — эвакуатор въехал в остановку общественного транспорта. В тот момент там находилась женщина с ребенком. Он их сбил. Все были госпитализированы и, к счастью, выжили. Водителя эвакуатора так зажало в кабине, что вызволять его пришлось уже спасателям. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МЧС России.
— В аварии пострадали женщина и двухлетний ребенок, а также сам водитель. Его при помощи гидравлического инструмента извлекли из кабины спасатели МЧС России. Все госпитализированы, — уточнили спасатели.
Обстоятельства наезда эвакуатора на мать с ребенком выясняются. А ранее «КП-Петербург» рассказывала о другой страшной аварии, на КАД. Между собой столкнулись «ВАЗ» и «Лексус». Один человек скончался на месте, а еще четверо попали в больницу. Это произошло на 68-м километре внешнего кольца, на съезде с Пулковского шоссе накануне.