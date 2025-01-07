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Эвакуатор сбил женщину с ребенком на остановке в Петербурге

Эвакуатор сбил маму с 2-летним малышом на остановке на Пискаревском проспекте.

Источник: t.me/mchs_official

Утро 7 января на Пискаревском проспекте могло ознаменоваться трагедией. Автомобиль — эвакуатор въехал в остановку общественного транспорта. В тот момент там находилась женщина с ребенком. Он их сбил. Все были госпитализированы и, к счастью, выжили. Водителя эвакуатора так зажало в кабине, что вызволять его пришлось уже спасателям. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МЧС России.

— В аварии пострадали женщина и двухлетний ребенок, а также сам водитель. Его при помощи гидравлического инструмента извлекли из кабины спасатели МЧС России. Все госпитализированы, — уточнили спасатели.

Обстоятельства наезда эвакуатора на мать с ребенком выясняются. А ранее «КП-Петербург» рассказывала о другой страшной аварии, на КАД. Между собой столкнулись «ВАЗ» и «Лексус». Один человек скончался на месте, а еще четверо попали в больницу. Это произошло на 68-м километре внешнего кольца, на съезде с Пулковского шоссе накануне.