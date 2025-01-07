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На медиков Нижнего совершено 6 нападений за 2024 год

Широкую огласку в СМИ получили 159 нападений на сотрудников «скорой» по всей России за 2024 год.

Источник: РИА "Новости"

случаев избиения медиков зафиксированы и в Нижегородской области.

Столица Приволжья занимает шестое место в рейтинге по количеству нападений на медиков. В топ-3: Омская область (22 инцидента), Санкт-Петербург (17) и Кемеровская область (13).

По словам главного редактора портала «Стационар-пресс» Алексея Никонова, расследование инцидентов контролирует Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области.

Также, Никонов добавляет, что отраслевой профсоюз неоднократно обращался в Госдуму с инициативой ужесточения ответственности за нападение на медиков.

медицина