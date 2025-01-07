На медиков Нижнего совершено 6 нападений за 2024 год

случаев избиения медиков зафиксированы и в Нижегородской области.
Столица Приволжья занимает шестое место в рейтинге по количеству нападений на медиков. В топ-3: Омская область (22 инцидента), Санкт-Петербург (17) и Кемеровская область (13).
По словам главного редактора портала «Стационар-пресс» Алексея Никонова, расследование инцидентов контролирует Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области.
Также, Никонов добавляет, что отраслевой профсоюз неоднократно обращался в Госдуму с инициативой ужесточения ответственности за нападение на медиков.